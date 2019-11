Fanø: Planer om discountbutik deler øen i for og imod

Mejerigrunden, som den kaldes, ligger på en attraktiv plads i Nordby. Nu vil Netto have lov til at bygge på den. Foto: Finn Grahndin, TV SYD

Debatten raser på Fanø. For og imod planer om at discountkæden Netto kan få lov at bygge på en grund i Nordby.

På mandag tager de 11 politikere i byrådet første gang stilling til sagen. I første omgang drejer det sig dog kun om en tilladelse til, at der må ligge en dagligvarebutik på grunden og om der kan udarbejdes en lokalplan for området. Men allerede her vil der være en klar antydning af, om der er politisk flertal for discountkædens indtog på vadehavsøen.

Karen Jeppesen, SF: - Jeg vil meget hellere bruge grunden til at udvide plejehjemmet, der ligger som nabo til grunden. Foto: Finn Grahndin

Discountbutik - nej tak!

SF er klart imod idéen.

- Der er ikke behov eller et kundegrundlag for flere butikker på øen. En discountbutik her vil være alt for dominerende, siger byrådsmedlem for SF, Karen Jeppesen.

Christian Lorenzen, Kons., står i den anden side i debatten. Han byder Netto velkommen. Foto: Finn Grahndin

Discountbutik - ja tak!

Det er hendes byrådskollega, Christian Lorenzen fra Konservative, helt uenig i. Han glæder sig over, at der endelig er nogen, der har et konkret og realistisk projekt, der kan føre til, at grunden endelig bliver brugt. Den har ligget tom i mange år.

- Det har vi set frem til. Den ser ikke pæn ud, som den ligger der, siger han.

Penge tages fra de lokale

Kritikerne frygter, at discountkæden vil presse Brugsen, der er den store dagligvarebutik på Fanø. Den har desuden en blomsterbutik, OK-tanken og en lille brugs-afdeling i Sønderho 13 kilometer syd for Nordby.

Brugsen på Fanø ejer også øens blomsterbutik. Her hvor Brugsen lå tidligere. Foto: Finn Grahndin

- Vi taler om en discountbutik, der skal omsætte for 40-50 mio. kr. om året. Det er penge, der går fra det lokale erhvervsliv. Det må man have for øje, siger Hanne Thyssen, virksomhedsejer, Danibo på Fanø.

Landsby frygter butikslukning

Bekymringen er især stor i Sønderho.

- For bliver Brugsen presset økonomisk må de på sigt indskrænke deres aktiviteter. Og det kunne være vores lille dagligvarebutik - Brugsen - her i Sønderho, siger formanden for Fonden Gamle Sønderho, Susanne Winsløw.

Brugsen i Sønderho er i fare, frygter borgere i byen. Nordby - og Brugsen der - ligger 13 kilometer væk. Foto: Finn Grahndin

Både og

Men Christian Lorenzen er ikke bekymret. Han tror, der er plads til både Brugsen og en dicountbutik på grund af de stadig stigende antal borgere i kommunen og stadig flere turister. Desuden peger han på, at flere pendlere fra øen - typisk til Esbjerg - i højere grad vil handle ind på Fanø fremover med en ny discountbutik.

- Samlet set tror jeg, at det her vil betyde større handel på Fanø, bedre indkøbsmuligheder - og faktisk også større beskæftigelse her, siger han.

Brugsforeningen på Fanø uddeler hvert år sponsorater til en række lokale aktiviteter. Foto: Finn Grahndin

Debat deler borgerne

En idéhøringsfase er slut. Her har borgere, foreninger og organisationer kunnet rose eller rise idéen. 58 har svaret. Her bliver der peget på så forskellige udfordringer som trafikproblemer, konkurrence mod de lokale butikker og støj. Men der bliver også peget på konkurrence som en positiv ting, flere arbejdspladser og billigere priser på varer.