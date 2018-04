Politiet advarer: Sørg for at hegnet er i orden

Politiet opfordrer dyre-ejere til at tjekke deres indhegninger. De oplever alt for ofte, at de må rykke ud til dyr, der sluppet ud af indhegningen.

Før du lukker dine dyr ud - Er elefanthegnet tændt?

- Er der vokset græs eller grene på, som rører tråden og afleder strøm?

- Er alle tråde sat op og pælene i forsvarlig stand?



Mange dyr bliver lukket ud på markerne i denne tid, det får Syd- og Sønderjyllands Politi til at komme med en kraftig opfordring.

Politiet må nemlig tit bruge mange patruljetimer på farlige situationer med løse dyr på veje og ved jernbaner.

Derfor understreger polititiet vigtigheden af, at man sørger for at have styr på sine indhegninger, før man slipper sine dyr ud.

Det kan blive dyrt på mange måder, når dyr som heste, køer eller får slipper ud fra deres indhegning.

Hvis der sker en ulykke, så skal der både betales erstatning til dem, det går udover eller en bøde, hvis dyrene ikke har være forsvarligt hegnet ind.

Men det kan også gå meget værre end det. Sammenstød med et dyr på flere hundrede kilo kan i de værste tilfælde koste slemme kvæstelser eller menneskeliv. Det kan selvfølgelig også gå voldsomt ud over dyrene. Undvigemanøvrerne, man laver, når et dyr dukker op foran bilen, er heller ikke ufarlige.

