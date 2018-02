Mandag deler politiet bøder ud til uopmærksomme bilister.

Mandag skrider politiet i Esbjerg kontant ind over for bilister, som snakker i håndholdt mobiltelefon, mens de kører. Påhalvanden time snuppede de 13 bilister på det samme sted i byen. Alle fik en bøde for at køre og snakke i den håndholdte samtidigt.

I følge politiet er uopmærksomhed en afgørende faktor ved en trediedel af alle trafikuheld.

Krydset Storegade/Frodesgade/Jernbanegade. 13 mobilsager, 1 rødt lys, 1 gult lys, 1 paragraf 54 (påvirket bilist). Alt sammen på halvanden time. Uha da! #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) February 5, 2018

