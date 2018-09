Fire unge mænd fra Esbjerg er tiltalt for våbenbesiddelse under særligt skærpende omstændigheder under den verserende bandekonflikt i byen.

De fire unge mænd på 21 år, 22 år, 23 år og 23 år er tiltalt for våbenbesiddelse under særligt skærpende omstændigheder som led i en bandekonflikt. Sagen skal behandles i retten i Esbjerg torsdag den 6. september.

Våbnet er en pistol, som politiet mener, de fire har håndteret i oktober 2017. Der forventes dom den 21. september.

- Vi har fortsat et stort fokus også efterforskningsmæssigt på den stadig aktuelle bandekonflikt i Esbjerg. Alle, der føler sig fristede til at gå bandernes ærinde, skal vide, at der er en høj risiko for at blive anholdt og at måtte tage konsekvensen af det. Det siger lederen af afdelingen for Organiseret og økonomisk kriminalitet, vicepolitiinspektør Carsten Arentoft Andersen, i en pressemeddelse om tiltalen.

Straffen for ulovlig våbenbesiddelse under særligt skærpende omstændigheder blev forhøjet i foråret 2017, hvor minimumsstraffen for ulovlig våbenbesiddelse blev fordoblet fra et til to år. Desuden blev strafferammen forhøjet, så maksimumsstraffen nu er otte års fængsel.

Syd- og Sønderjyllands Politi oplyser, at de løbende har omkring 20 personer fra bandemiljøet i Esbjerg siddende fængslet.

