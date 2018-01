Politiet: Hvem har set røvere brække nøgleboks op

Syd- og Sønderjyllands Politi opfordrer til, at folk, der har været i Rørkjærsgade i det centrale Esbjerg omkring klokken 03 natten søndag, melder sig, hvis de har set to mænd, der brød en nøgleboks op og begik røveri mod en 67-årig mand.

Politiet har kun sparsomme spor at gå efter i efterforskningen af et hjemmerøveri mod 67-årig mand, der natten til søndag blev vækket ved, at to mænd stod og blændede ham med et skarpt lys fra en medbragt lommelygte og sagde, at de havde en kniv.

De var kommet ind til den sovende ved at brække en nøgleboks op. Nøglebokse bruges i stor udstrækning af den kommunale hjemmehjælp, så sosu-assistenter og andet plejepersoale kan lukke sig ind i de ældres hjem.

- Vi hører gerne fra folk, der opholdt sig i Rørkjærsgade omkring klokken 03 natten til søndag, hvor røveriet fandt sted, siger vagtchef Nikolaj Hølmkjær, Syd- og Sønderjyllands Politi, mandag morgen til TV SYD.

Den 67-årige har fortalt politiet, at røverne var i lejligheden i cirka ti minutter, inden de forsvandt.

Han har kun kunnet give et spinkelt signalement af røverne. Der er formentlig tale om to mænd. Den ene er omkring 180 centimeter høj og mellem 20 og 30 år. Han taler dansk og var under røveriet iført mørkt tøj. Også den anden var en mand, og også han havde mørkt tøj på.

Røverne fandt den 67-åriges bilnøgler og stjal hans bil fra en garage. Desuden løb de med en værktøjskasse. Mandag morgen var bilen, en sølvmetallic Seat Toledo, årgang 2003, med registreringsnummeret VH 36820 endnu ikke dukket op.