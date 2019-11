Politiet stopper efterforskning mod VUC-ledelse

Det oplyser Syd og Sønderjyllands Politi mandag eftermiddag i en pressemeddelelse.



Den første anmeldelse mod den tidligere ledelse kom i september 2017.

Politiets efterforskning har især koncentreret sig om, hvorvist den daværende ledelse på VUC Syd har forvaltet midlerne til driften på en måde, som kunne udgøre en overtrædelse af straffelovens bestemmelser om underslæb, bedrageri eller mandatsvig.

- Vi har været igennem et meget omfattende materiale. Der er intet, der tyder på et strafbart forhold, og vi har derfor nu besluttet at indstille efterforskningen. Henning Fuglsang Sørensen, specialanklager, Syd- og Sønderjyllands Politi

Sagen omfatter både en anmeldelse fra en borger og fra Kammeradvokaten, som anmeldte sagen på vegne af Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet.

- Vi har været igennem et meget omfattende materiale. Der er intet, der tyder på et strafbart forhold, og vi har derfor nu besluttet at indstille efterforskningen, siger specialanklager Henning Fuglsang Sørensen fra Anklagemyndigheden hos Syd- og Sønderjyllands Politi.

Allerede i december 2017 besluttede politiet at indstille efterforskningen, men dengang pålagde Statsadvokaten i Viborg politiet at fortsætte sagen.