Politiets nummerpladescanner vinder pris

Politiets automatiske nummerpladegenkendelse vandt en pris ved uddeling af Digitaliseringsprisen 2018.

24 steder i landet bliver din nummerplade scannet, når du kører forbi. Flere af de steder er ved den dansk-tyske grænse.

Nu har politiets automatiske nummerpladegenkendelse vundet en pris. Nummerpladescannerne var nomineret ved Digitaliseringsprisen 2018. Det en pris, som er åben for alle offentlige virksomheder og institutioner, som har vist nye måder at bruge it-systemer på. Politiet vandt i kategorien Implementeringsprisen.

- Vi er ekstremt stolte på hele politiets vegne over at have vundet Implementeringsprisen på baggrund af et langt og tæt samarbejde på tværs af hele politiet. Automatisk nummerpladegenkendelse er en milepæl i digitaliseringen og moderniseringen i politiet, og vi fortsætter ufortrødent, siger Rigspolitiets IT-direktør Lars Ole Dybdal i en pressemeddelelse.

Læs også Dements nummerplade ikke fundet af scanner

Læs også Dement hjemme igen efter tur til Nordjylland i sin bil

Andreas Berggren, direktør for Udviklings- og Forenklingsstyrelsen og medlem af dommerkomiteen forklarer i en pressemeddelelse, hvorfor politiet vandt:

- Det er et rigtigt stort puslespil at få til at fungere; både den tekniske del med scannere på bilerne, behandling af de indsamlede data i realtid samt ændringer i organisationen og processer for at kunne reagere straks på den indsamlede viden. Det er imponerende, at politiet er lykkes med det, og det gør det relevant for omverdenen at have høje forventninger til den videre anvendelse af it, data og analytics i politiets arbejde."

Læs mere om Digitaliseringsprisen 2018 her.