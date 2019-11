Politikerspirer i Løvens hule

25 unge fra Esbjergs folkeskoler og ungdomsuddannelser får mandag mulighed for at opleve, hvordan det føles at stå i Løvens hule. Eleverne skal forsøge at overbevise det voksne byråd om, at det er lige nøjagtig deres ide, som fortjener at blive belønnet med 200.000 kroner til at blive ført ud i livet.

Inden da fremlægger de unge deres forslag for hinanden, argumenterer for dem og forsøger at finde de fælles forslag, som skal fremlægges for byrådet senere på dagen. Det er byrådet, der endeligt bevilger pengene.

De unge ejer projektet

Jannie Tolstrup er koordinator for ungebyrådet og var med sidste år.

- Det var superfedt at se de unge tage ejerskab over processen. De sidder og ringer rundt for at samle materiale, og de gør meget ud af at præsentere deres ideer, fortæller hun.

Ungebyrådet har eksisteret i tre år. Sidste år blev et projekt i Ribe valgt, og det har fået 200.000 kroner med på vejen fra Esbjerg Byråd. Projektet går ud på at gøre et område i Vedels Anlæg mere hyggeligt for unge med lygter og nogle bænke.

- De unge ville også gerne have haft et madpakkehus, men det var der ikke penge til, fortæller ungebyrådskoordinator Jannie Tolstrup.