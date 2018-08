Politisk mindretal: Borgmesterens snak om samarbejde er varm luft

Det politiske klima på Fanø er isnende koldt. Det viste sig igen på byrådsmødet i aftes.

6-5. Sådan er magtfordelingen i Fanø byråd. Og den stilling blev skåret ud i en isblok på byrådsmødet.

En mulig borgfred mellem flertallet på de seks og mindretallet på de fem fik endnu et skud for boven på byrådsmødet i aftes. Den politiske skyttegravskrig fortsætter. Den begyndte da den nuværende borgmester, Sofie Valbjørn, Alternativet, pludselig forlod sine politiske venner under den kommunale valgkamp for at tage imod et tilbud fra den daværende Venstre-borgmester Erik Nørreby om at blive den nye borgmester.

Mindretallet er i den her sag blevet holdt væk, holdt ude og holdt for nar. Kristine Kaas Krog, Fanø Lokalliste

Lyder fredeligt, men...

Punktet på dagsordenen lød ellers fredeligt nok: Kommisorium for §17 styk 4 udvalget om energiplanlægning, bæredygtighed og klimatilpasning. Hvem skulle nu kunne hidse sig op over det?

Christian Lorentzen (Kons.) kritiserer flertallet: - Det er ren eksklusion. Foto: TV SYD

Men for mindretallet lå der en skjult dagsorden, der skulle tække det flertal, de faktisk har i et af udvalgene. Nemlig Erhvervs-, Natur- og Teknikudvalget (ENT-udvalget). For det nye udvalg skulle ikke referere til ENT, men til Økonomi-og Planudvalget, hvor det er flertallet, der har...ja flertal.

Et brud på loven

- Det er simpelthen et brud på styrelsesloven, at man opretter et nyt udvalg, som tømmer et bestående udvalg for dets resort-område og kompetencer, siger formand for ENT-udvalget og talsmand for mindretalsgruppen, Christian Lorenzen (Kons.).

"Personfnidder"

Men angrebet blev mødt med kritik:

- Det er et negativt angreb uden lige - personligt vendt mod Sofie Valbjørn og mig. Vi kan sagtens vende pilen den anden vej. I vil gerne person-fnidder, sagde Niels Heinel fra Miljølisten og med i flertalsgruppen.

Jeg vil gerne lande et kompromis. Men mindretallet kan ikke bare komme og få det, som de vil have det. Sofie Valbjørn, borgmester, Alternativet, Fanø

Borgmester Sofie Valbjørn forsøgte med et kompromis, men understregede at hun ikke vil flytte sig fra, at det nye udvalg skal referere til Økonomi- og Planudvalget og ENT-udvalget.

- Jeg vil gerne lande et kompromis. Men mindretallet kan ikke bare komme og få det, som de vil have det, sagde hun.

"Varm luft"

- Borgmesterens megen snak om samarbejde er varm luft. Mindretallet er i den her sag blevet holdt væk, holdt ude og holdt for nar, sagde Kristine Kaas Krog, Fanø Lokalliste.

Hun henviste til, at arbejdet med kommisoriet - altså de ting det nye udvalg skal arbejde med - alene er blevet diskuteret i flertalsgruppen. Selv om udkastet til kommisoriet ifølge mindretallet har ligget klart siden april.

- Det er den rene eksklusion, siger Christian Lorenzen.

Fanøs borgmester, Sofie Valbjørn, Alternativet, kritiseres for at snakke om at samarbejde, men i stedet udøve magtdemonstrationer. Foto: Vibeke Illum Marcussen, TV SYD

Der er overhovedet intet odiøst i det her. Johan Brink Jensen, Socialdemokratiet, Fanø

Intet odiøst

Johan Brink Jensen fra Socialdemokratiet og med i flertalsgruppen afviste blankt, at der er tale om en skjult dagsorden.

- Den her sag er behandlet helt almindeligt. Der er overhovedet intet odiøst i det her, sagde han.

Kristine Kaas Krog fra mindretallet blev ved valget udråbt som borgmester, men blev altså overhalet indenom af Sofie Valbjørns/Erik Nørrebys manøvre. Hun sagde:

- Det kan godt være det lyder som klynk fra mindretallets side. Vi bør selvfølgelig være gode tabere. Men hvad med flertallet? Burde de ikke være gode vindere og række hånden ud. Det her er en magtdemonstration fra flertallets side.

Det billede kunne Sofie Valbjørn slet ikke genkende.

Hvordan sagen endte? Kort fortalt: 6-5 til flertallet.