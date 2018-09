Prinsessen og præsidenten: Marie møder Obama

Prinsesse Marie står på gæstelisten, når den tidligere amerikanske præsident, Barack Obama, fredag besøger Syddansk Universitet i Kolding.

Prinsesse Marie kaster fredag formiddag royal glans over Barack Obamas besøg i Kolding. I en pressemeddelelse har Kongehuset meddelt, at prinsesse Marie deltager i arrangementet "A Conversation with President Barack Obama" på SDU i Kolding".

Dette diadem har prinsesse Marie været med til at skabe. Det er for tiden udstillet på Koldinghus.

Når Obama har forladt Kolding og er draget videre mod Amsterdam først på eftermiddagen, fortsætter prinsessen til Koldinghus, hvor hun skal se udstillingen "Magtens Smykker", en udstilling hvor blandt andet smykker fra det danske kongehus har været udstillet siden 6. maj i år.

På udstillingen kan prinsesse Marie blandt andet se et diadem, som hun selv har været med til at skabe, blandt de udstillede smykker. I forbindelse med prinsessens besøg på Koldinghus bliver diademet nemlig føjet til udstillingen af magtens mænds og kvinders smykker. Diademet kan - sammen med udstillingens øvrige smykker - ses indtil den 21. oktober.