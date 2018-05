Problemer betyder togbusser torsdag morgen

Der kommer ikke til at køre tog mellem Esbjerg og Lunderskov torsdag morgen og formiddag.

Torsdag melder Banedanmark ud, hvornår der er muligt at genoptage togtrafikken igen mellem Esbjerg og Lunderskov.

Tog-trafikken blev onsdag eftermiddag afløst af togbusser på grund af en mulig fejl med en køreledning.

Der kører heller ikke tog på strækningen torsdag morgen og formiddag, foreløbigt gælder det til torsdag klokken 12.

Banedanmark skriver, at hele eftermiddagen og aftenen er blevet brugt på at undersøge kørestrømsanlægget, og at der også bliver arbejdet på det natten til torsdag.

Den tyske leverandør af anlægget er kommet op fra Tyskland for at løse opgaven.

- Vi skal undersøge komponenter langs hele den 57 kilometer lange strækning, og det tager tid. Al disponibelt mandskab er på opgaven, og vi arbejder igennem hele natten. Så snart vi har en prognose for, hvornår banen igen er klar til togdrift, melder vi det ud, siger Morten Buur områdechef i Banedanmark.

Rejsende opfordres til at tjekke rejseplanen.dk, hvor det er muligt at tjekke togbussernes afgangstider.

