Birgitte mistede sin forretning natten over: Professionelle tyve går efter dyrt optiker-udstyr

Natten til tirsdag har tyve stjålet en rullende optikerforretning fra en indkørsel i Varde. Det er 2. gang på under to døgn, at kriminelle slår til i Vestjylland med kostbar optiker-udstyr som mål.

Klokken 03.31 i nat kørte ukendte tyve væk med optiker Birgitte Bendixens rullende brillebutik - en sort Mercedes Sprinter med udstyr og brillestel til en værdi af rundt regnet en million kroner.

Jeg blev først vildt rystet, da bilen var væk og styrtede så ind til en computer for at se, om bilens trackingsystem kunne fortælle, hvor den var. Birgitte Bendixen, Mobil Special Optik, Varde

Den rullede brillebutik stod parkeret i indkørsel til hendes hus på Bakkevej i Varde, og hun opdagede først, at bilen var væk, da hun ved 9-tiden tirsdag morgen skulle ud til dagens første kunde.

- Jeg blev først vildt rystet, da bilen var væk og styrtede så ind til en computer for at se, om bilens trackingsystem kunne fortælle, hvor den var. Derfor ved jeg, at den blev kørt væk klokken 03.31, og det sidste digitale spor er registreret på Karlsgårde Søvej øst for Varde klokken 03.40, siger Birgitte Bendixen til TV SYD.

Indbrud søndag på privathospital

Kun 16 timer tidligere søndag aften klokken 23.39 forsøgte ukendte gerningsmænd at stjæle kostbart måleudstyr til synstest og behandling af øjensygdomme ved et indbrud privathospitalet Hamlet på Bavnehøjvej I Esbjerg - men tog flugten og efterlod udstyret udenfor hospitalet.

- De to indbrud ligner hinanden med hensyn til det udbytte, som tyvene er gået efter. Derfor efterforsker vi også begge i sammenhæng. Det ligner bestilt og professionelt arbejde, siger politikommissær Ole Hillerup, Syd- og Sønderjyllands Politi til TV SYD. Han er leder i politiets lokale efterforskningscenter i Esbjerg.

Politiet tjekker bl.a. om nummerplade-scannerne ved grænseovergangene har registreret den stjålne optikerbils nr. BS 44202, selvom det nok er mest sandsynligt, at bilen er læsset op i en lukket autotransporter ved Karlsgårde efter, at trackingsystemet er sat ud af kraft. Politiet har også efterlyst bilen internationalt.

Det ligner bestilt og proffesionelt arbejde. Olle Hillerup, politikommissær, Syd- og Sønderjyllands Politi

Tidligere har der rullet en indbrudsbølge ind over det meste af landet, hvor tandlægeklinikker er blevet ribbet for udstyr, som er kørt til Østeuropa..

Tilbage i huset med den tomme indkørsel i Varde er Birgitte Bendixen ved at finde ud af, hvad hun skal stille op. Hele hendes firma Mobil Special Optik er afhængig af den stjålne bil.

- En ting er anskaffe udstyret igen og en ny bil - men det vil tage flere måneder at få det på plads, så jeg håber, at bilen stadig står gemt et sted i Danmark, og at nogle kan give politiet et tip, siger Birgitte Bendixen til TV SYD.