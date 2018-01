Råd til ældre: Brug dørspion

Flere gange i den forløbne uge har tricktyve forsøgt at narre ældre i Sønderborg. Alle forsøgene er dog mislykkedes.

Tricktyvenes manglende held kan skyldes, at Sønderborg Kommune sammen med politiet har udarbejdet en folder til borgere, der modtager hjemmehjælp. Tricktyvene udgiver sig ofte for at være hjemmehjælpere eller andet kommunalt personale.

I folderen er der billeder af de uniformer, som personalet bærer. Hvis en person ringer på og ikke har en uniform på, skal folk spørge efter legitimation.

Andre gode råd er:

Brug altid dørspionen

Skriv kun efternavn på døren

Lad ikke penge eller smykker ligge fremme

Lav faste aftaler med naboer, familie og hjemmehjælp

Ring sammen, hvis der er forsinkelser

Christian Østergaard, specialkonsulent i Syd- og Sønderjyllands Politi, er glad for kommunens initiativ og opfordrer samtidig til at man altid anmelde tricktyverier eller forsøg på tricktyverier.