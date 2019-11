Rapper efterlyses for knivstikkeri i Esbjerg

Sharmarke Omar Ali efterlyses for et knivstikkeri i Esbjerg i oktober. Foto: Syd- og Sønderjyllands Politi

Sharmarke Omar Ali, der også er kendt som rapperen Jamaika, er efterlyst af Syd- og Sønderjyllands Politi.

Rapperen er mistænkt for at have begået et knivstikkeri i Havnegade i Esbjerg den 6. oktober i år.

Derfor beder politiet om hjælp til at finde Sharmarke Omar Ali, men de skriver samtidig i en pressemeddelelse, at det frarådes, at man selv tager kontakt til ham, da rapperen muligvis kan være farlig.

Ved knivstikkeriet blev en 23-årig mand lettere kvæstet, efter at der var opstået en uoverensstemmelse mellem de to.

Ser du Sharmarke Omar Ali, eller ved du, hvor han opholder sig, så ring til Syd- og Sønderjyllands Politi på telefon 114 eller på mailadressen sjyl@politi.dk.