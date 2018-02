Region og kommune enige: Staten skal betale for at rydde op

Billund Kommune og Region Syddanmark blev i dag enige om, at det må være staten, der skal betale for oprydningen efter nyopdaget forurening.

Mødet var det første i en nye følgegruppe omkring forureningen efter grindstedværket. Region og kommune vil give mere tryghed efter at det er kommet frem, at der hvert år siver 100 kilo af det kræftfremkaldende stof vinylchlorid ud i Grindsted Å.

- Forureningen i Grindsted er en samfundsopgave, som vi slet ikke har penge til, så vi må have staten på banen, hvis der skal ryddes op, siger formanden for Regionsrådet, Stephanie Lose(V).

Nu vil region og by invitere Miljøminister Esben Lunde Larsen til Grindsted, for at han kan se, hvor hårdt byen er ramt af forurening. Der vil også blive arrangeret borgermøder for at fortælle borgerne om, hvor forureningen er.

Region Syddanmark er igang med at teste nye oprensningsmetoder i Kjærgård Klitplantage, som forhåbentligt også kan bruges til at rense inde i byen. Der er det ekstra besværligt, for der bor mange flere mennesker, og forureningen løber under meget af byen.

Det kommer til at koste et højt, tre-cifret millionbeløb at rydde op i Grindsted.