Ejere: Butikker risikerer at dø uden biler i midtbyen

Esbjerg Kommune vil begrænse biltrafikken i Ribe midtby med pullerter. Men det kan blive katastrofalt advarer lokale forretninger.

Søren Brønk er i gang med at tjekke værelser på Hotel Dagmar midt i Ribe by. Han er chef på hotellet, og lige nu går det godt.

- Vi er et forholdsvis populært hotel fordi vi ligger i en by, der har over en million turister om året, og vi er mere eller mindre det eneste hotel i byen. Der ligger andre, men de har ikke meget mere end 5-6 værelser. Vi har 48 værelser, siger Søren Brønk stolt.

Men hotelchefen er bekymret. Hvis kommunens ide om at begrænse bilernes adgang til midtbyen bliver en realitet, frygter han for konsekvenserne for hotellet.

- Konsekvensen bliver altså, at hvis vi får en yderligere forringelse af vores måde at drive forretning på, som vi mener de her pullerter er, så er vi simpelthen nødt til at lukke og slukke hotellet herinde, siger Søren Brønk til TV SYD.

Pullerter skal stoppe bilerne

Esbjerg Kommune har i en analyse fra sidste år beskrevet, hvordan opsætningen af pullerter tre steder i udkanten af Ribe vil kunne begrænse antallet af biler i midtbyen. Men det er en dårlig ide, mener hotelchefen.

- Det er klart, vi er en historisk by, der er meget besøgt af 55-plus-segmentet. Den alder, hvor man kan begynde at få nogle vanskeligheder med at gå. Dem kan vi så ikke tage imod længere, for vi kan jo ikke sige til vores gæster, at de skal parkere 640 meter væk, og så kan de tage en gåtur herind med al deres bagage, siger Søren Brønk.

Bettina Poulsen driver kiosken lige op ad domkirken. Sammen med andre af Ribes forretningsdrivende deltog hun onsdag aften i et møde for at drøfte hvilke konsekvenser det vil få, hvis bilerne forsvinder helt eller delvist fra Ribes bymidte.

- De meldte alle sammen ud, at hvis pullerterne kommer der, hvor de sætter dem nu, så er konsekvensen at vi lukker. Der er eingen af os, der vil slås for at overleve, for det kan vi ikke. Jeg vil ikke gå på arbejde og slås for at overleve, fordi der ingen kunder kommer, siger Bettina Poulsen til TV SYD.

Vil have alternativ løsning

På hotellet forstår Søren Brønk ikke, hvorfor politikerne ikke kan finde et alternativ til pullerterne.

- Når der ikke er nogen af de forretningsdrivende, der ønsker det her, hvorfor kommer det så? Hvorfor kigger vi ikke på alternativerne. Ribe Handelsstandsforening har tilbudt at give 250.000 kroner til elektronisk parkeringshenvisning, i stedet for at true menneskers eksistensgrundlag ved at sætte pullerter op, siger en frustreret Søren Brønk til TV SYD.