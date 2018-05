Dømt og udvist for omfattende snyderi af ældre.

Et år og to måneder i fængsel og derefter udvisning af Danmark i tolv år.

Det var dagens ret for tre rumænere, da de onsdag blev dømt ved retten i Esbjerg.De tre blev dømt for at have begået adskillige tricktyverier mod ændremennesker rundt om i Jylland.

Deres metode var at aflure de ældres pinkode til deres dankort og derefter stjæle kortet.