Så er der atter en turbåd i Haderslev Dam

Natten til onsdag kom Haderslevs nye dambåd på plads i sit rette element i Haderslev Dam. Det skete ved en større logistisk manøvre gennem Haderslev.

Den nye dambåd er bygget i Gilleleje og fragtet til Haderslev på en blokvogn. Selve søsætningen skete i nat mellem klokken 01 og 03 af hensyn til afviklingen af trafikken på den meget befærdede Omfartsvejen.

Nu ligger Dambåden Haderslev fortøjret ved Haderslev Vandrerhjem, hvor bådebygger Niels Andersen fra Gilleje og en række teknikere fra bl.a. Danfoss de næste dage skal gøre båden færdig og teste udstyr og bådens avancerede el-motor.

Advokat Ole Olesen, Haderslev, der er formand for styregruppen bag projektet, er glad for, at båden nu er søsat.

- Det er kæmpestort for os, at båden nu er her i Haderslev og på plads i dammen, siger Ole Olesen onsdag morgen til TV SYD.

Prisen er 3,5 millioner kroner

Nu skal den nye dambåd, der har plads til 58 passagerer og er bygget i glasfiber, færdigindrettes, inden tursejladsen på Haderslev Dam kan gå i gang senere i denne måned.

Den nye dambåd kommer til koste omkring 3,5 millioner kroner, før den er er klar til den første sejltur. Dens foreløbige navn er "Dambåden Haderslev", og der er udskrevet en konkurrence om et fornavn til båden.

- Der er allerede kommet op mod hundrede forslag til bådens navn, oplyser Ole Olesen.

Sejladsen vil foregå mellem tre nye anløbsbroer, der blev indviet kort før jul og er opført specielt til den snart genskabte rutefart på Haderslev Dam.

Sæsonen vil strække sig frem til efterårsferiens slutning og vil normalt gå i gang ved starten af påsken.

Den nye dambåd skal være med til at få flere turister til Haderslev.

Katastrofen i 1959

En katastrofe på Haderslev Dam i 1959 knytter sig for evigt til det at sejle på Haderslev Dam. Dengang omkom 57 mennesker - 37 druknede og 20 døde som følge af forbrændinger, da den daværende dambåd "Turisten" brød i brand.