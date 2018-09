Sådan bliver rute 11 rundt om Ribe

Animatiosnfilm viser, hvordan den nye rute rundt om Ribe bliver.

Efter planen går Vejdirektoratet i gang i år med at udbygge landevej 11 ved Ribe. I årevis har den være alt for lille til det trafiktryk, der er, ikke mindst når tyske turister er på vej til og fra sommerhusområderne ved Vestkysten.

Rute 11 skal udbygges på en 2,8 km.lang strækning rundt om Ribe. Foto: Vejdirektoratet

Det er to år siden, at Transport- og Bygningsministeriet besluttede sig for den såkaldte løsning C, som indeholder en udbygning af landevejen til fire spor rundt om Ribe på en 2,8 km. lang strækning fra Industrivej i syd til Plantagevej i nord.

Desuden skal der etableres en ny såkaldt klapbro over Ribe Å, så høje skibe igen kan sejle til og fra Ribe. Prisen bliver 186 mio. kr. Arbejdet ventes færdigt i 2020.

Her kan du se en animationsfilm fra Vejdirektoratet som viser, hvordan det kommer til at se ud.