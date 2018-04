Sådan er de første 100 dage gået for ny borgmester

Tirsdag har tre borgmestre i Syd- og Sønderjylland haft deres første 100 dage som borgmestre. Dem sætter TV SYD fokus på i denne uge.

Tirsdag er det præcis 100 dage siden, at de syd- og sønderjyske borgmestre offielt kunne indtage deres borgmesterkontorer.

Tre af dem er helt nye i embedet. I denne uge ser TV SYD nærmere på, hvordan de første hundrede dage er gået for Jesper Frost Rasmussen(V) i Esbjerg, Kasper Glyngø(A) i Hedensted og kvinden, der stjal de fleste overskrifter i tiden lige efter valget, Fanøs nye borgmester, Sofie Valbjørn (Å).

Sofie Valbjørn er den første, der bliver sat fokus på.

Der var en række forhold, der gjorde det ekstra opsigtsvækkende, at det netop var hende, der kunne trække borgmesterkæden over hovedet og sætte sig i spidsen for Danmarks næstmindste kommune.

For det første var hun den eneste kandidat, som Alternativet fik valgt ind i Syd- og Sønderjylland, og så er hun Alternativets første og eneste borgmester i hele Danmark.

Men også måden hun blev borgmester på var bemærkelsesværdig, hun havde oprindeligt peget på en anden kandidat, nemlig Fanø Lokallistes Kristine Kaas Krog. Og så havde Sofie Valbjørn aldrig prøvet at sidde i et byråd inden hun steg helt til tops.

Se indslaget om Fanøs borgmester her: