Sådan gør du livet surt for indbrudstyven

Borgerne i Sønderborg har de seneste år haft ekstra god grund til at låse alle døre samt montere ekstra låse på alle døre.

Mens antallet af indbrud i private hjem generelt falder på landsplan, steg det med 63 procent fra 2016 til 17 i den sønderjyske kommune. Her var der 599 indbrud, og sidste år nåede tallet helt op på 665 indbrud. Altså næsten to indbrud om dagen i gennemsnit, hver dag i 2018.

Den gode nyhed er, at tingene er vendt. Om det hænger sammen med, at politiet i marts i år anholdt to kriminelle grupper, er spekulation. Fakta er dog, at der indtil videre i år kun er anmeldt 259 indbrud.

De fem indbrudsråd 1. Bliv Nabohjælper 2. Tænd lys udenfor, og klip hækken 3. Gør døre og vinduer svære at bryde op 4. Undgå at købe tyvekoster – brug sikre betalingsformer 5. Ring 1-1-4, hvis du har mistanke om indbrud​​

Hvert femte indbrud kan forhindres

Da næsten 600 sønderborggensere mandag aften troppede op på Alsion i Sønderborg, fortalte både politi, politikere og eksperter om, hvordan de i fremtiden gør livet surt for indbrudstyve.

Tidligere borgmester og politimand, Jørn Juhl Nielsen, er i dag sikringsekspert og gav på borgermødet i Alsion sit bud på, hvordan man sikrer sit hjem.

- Vi ved faktisk, at hver femte indbrud kan forhindres, hvis man har effektiv nabohjælp. De steder, hvor du ikke umiddelbart har brug for privatlivets fred, få da klippet din hæk ned i en højde, som gør, at folk på vejen eller dine naboer kan overvåge dit indgangsparti. Så hjælper de dig med din indbrudssikring, forklarer han til TV SYD.

Samtidig anbefaler Trygfonden, at folk køber sig en suppleringslås, så indbrudstyven ikke kan komme ud igen.

- Det sender det signal til indbrudstyven, at her er gjort noget for, at hans liv skal være besværligt. Det, en indbrudstyv altid gør, er at åbne nogle døre - gerne en terrassedør - for at sikre sig flugtveje, hvis beboerne skulle komme hjem. Når han ind ad vinduet kan se, at den mulighed har han ikke, bliver boligen meget mindre attraktiv, siger Jørn Juhl Nielsen.

Kun hvert 12. hus er godt sikret

“Bo trygt” er en kampagne skabt af TrygFonden og Realdania i samarbejde med Videncentret Bolius og Det Kriminalpræventive Råd. Målsætningen er at reducere antallet af indbrud i private hjem fra over 29.000 til under 10.000 om året. Kun hvert 12. hus i Danmark er godt eller meget godt sikret mod indbrud, mens to tredjedele af husenes sikringsniveau vurderes som meget usikker eller mindre sikker.

Mødet mandag aften var et samarbejde mellem Sønderborg Kommune, Syd- og Sønderjyllands Politi, Offerrådgivningen, Nabohjælp og Bo Trygt.