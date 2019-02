Se, om din fjernvarme stiger eller falder

I Billund er fjernvarmeprisen for en typisk bolig faldet med 1.448 kroner om året, mens den i Toftlund stiger med 8.694 kroner.

Fjernvarmekunderne i Billund og Augustenborg er de eneste i TV SYDs område, der i år oplever, at varmen bliver billigere. I Augustenborg er prisfaldet dog så beskedent som 106 kroner.

I Toftlund er ekstraregningen på hele 8.694 kroner for opvarmning af et typisk parcelhus gennem et år, hvis man sammenligner 2019 med 2017.

Det rammer en række varmeværker hårdt, at de fra 1. januar i år ikke længere modtager et særligt tilskud fra staten - kaldet grundbeløbet.

98 af de 173 danske fjernvarmeværker har offentliggjort deres nye priser. De resterende 75 værker vil først til sommer kunne ændre prisen på fjernvarme.

77 af de 98 fjernvarmeværker, der har offentliggjort nye priser, har sat prisen op. Hos 29 af værkerne stiger prisen med mere end 3.000 kroner om året for et gennemsnitligt parcelhus på 130 kvadratmeter.

10 af de 98 selskaber har fastholdt deres hidtidige priser, mens 11 værker har sænket priserne.

Du kan se alle fjernvarmeværkers pris på kortet her, der er udarbejdet af interesseorganisationen Dansk Fjernvarme.