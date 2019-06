Seks polske mænd tiltalt for million-tyveri af Lego

Mandag begynder en domsmandsret i Sønderborg en straffesag mod seks polske mænd, som er tiltalt for tyveri af et stort parti Lego-klodser til en værdi af 1,3 millioner kroner.

Tyveriet er sket i nattens mulm og mørke fra en lastbilanhænger på rasteplads Frøslev Øst på motorvej E 45 ved Padborg.

De seks polske mænd i alderen mellem 21 og 36 år er tiltalt for dels tyveri af særlig grov beskaffenhed - dels forsøg på tyveri af særlig grov beskaffenhed. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Den 26. oktober sidste år stjal tyvene Lego-legetøj til en værdi af 1,3 millioner kroner, hvorefter de blev anholdt. Otte dage forinden havde de også forsøgt sig på samme rasteplads. Her blev de imidlertid opdaget og tog flugten.

Ugen efter vendte de seks mænd ifølge politiet tilbage og stjal de mange Lego-klodser. De skar lastbil-trailerens presenning i stykker for at få adgang til den kostbare last.

Lego-kuppet var tæt på at lykkes - men politiet dukkede op netop, som tyvene var ved at være færdige med at læsse om. En af de seks mænd - en 21-årig - blev anholdt på fersk gerning, mens de øvrige fem senere blev anholdt på den tyske side af grænsen.

Efterforsket på tværs af grænsen

Anholdelsen i Danmark blev foretaget af Udlændingekontrolafdelingen i Padborg (UKA Vest) under Syd- og Sønderjyllands Politi.

Efterforskningen er sket ved samarbejde i det såkaldte PCCC (Police and Custom Cooperation Center) – et samarbejde mellem dansk og tysk politi og toldvæsen, der har kontorer i UKA Vest. Samarbejdet gør det muligt at dele efterforskningsoplysninger på tværs af landene.