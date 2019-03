Misbrugsekspert: Seks regler om stoffer, du bør følge

Hold dig helt væk. Det er den helt klare anbefaling fra misbrugsekspert Henrik Rindom. Overvejer du alligevel at tage stoffer, så er der nogle simple regler, du bør følge.

I Kolding tager to 20-årige frivilligt rundt i nattelivet og tester kokain, MDMA og andre typer af stoffer for unge og giver dem gode råd om indtagelse.

Det fortæller de unge mænd til TV SYD i dag.

Misbrugsekspert og overlæge på Hvidovre Hospital Henrik Rindom kender alt til stoffernes ødelæggende bivirkninger.

Han anbefaler unge at holde sig helt væk fra stofferne. Men han mener også, at det er misforstået, hvis forældre kun fortæller dem, at det er forbudt.

- Det er vildt, hvad der bliver brugt af stoffer, siger Henrik Rindom og fortæller, at forældre ofte synes, det er uanstændigt, når han giver gode råd om stoffer til forældreaftener på gymnasier og skoler.

- Først tænker de: "Det er pissefarligt"

Men han ved fra sin forskning, hvordan de helt unge typisk kommer i gang med at bruge euforiserende stoffer.

- Først tænker de: "Det er pissefarligt". Men når de har været til fest tre-fire gange og ser, at de, der tager stoffer, har det sjovt, og der ikke sker dem noget, vil de også selv prøve. Og så tænker de, at det, de har hørt om stoffer, ikke passer, siger han.

- Derfor er det sygt at give de unge information, som ikke passer med den virkelighed, de oplever.

Herunder er Henrik Rindoms seks simple regler. Hvis alle unge følger dem, kan vi ifølge misbrugseksperten forhindre dødsfald, der er relateret til stofindtag.