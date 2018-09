15-årige Laura: Pludselig blev jeg svimmel - og så lå jeg på gulvet og rystede

Sidste år skulle der ikke meget til at få Laura Lildholdts tanker på afveje. I dag har hun det bedre takket være et kursus i at håndtere angst.

- Det var dagen for juleferien i 8. klasse. Jeg kan huske at jeg var i bad. Pludselig blev jeg svimmel, jeg kaldte på min mor og rakte ud efter håndklædet. Det næste, som jeg husker, er at ligge på gulvet, rystende og ude af stand til at tale, siger Laura Lildholdt.

Nu sidder hun på sengen i teenageværelset. Sengetøjet er lilla, tøjstativet proppet med farver og væggen fuld af billeder med veninderne.

Hun er lige begyndt i 10. klasse. En typisk teenager - udenpå.

Før Laura Lildholdt besvimede på badeværelset havde hun tabt sig meget på kort tid. Hun var blevet mere indelukket og humøret svingede.

Og på hospitalet konstaterer lægen, at det ikke er fysisk, men psykisk at der er noget galt med teenagepigen.

- I dag føler jeg mig som en dårlig mor fordi jeg ikke så tegnene. Men jeg havde fejet det lidt til siden og tænkt, at det nok var teenageropførsel, siger Christine Lildholdt, der er mor til Laura.

I dag taler de to åbent sammen, men der er sket meget siden dengang.

Gåture og grøntsager

Efter flere knap så vellykkede forsøg med psykiatrien får Laura Lildholdt anbefalet et nyt kursus hos Aabenraa Sundhedscenter.

- Første gang at jeg gik ind til kurset, så var det en grænse, som skulle overskrides. Jeg var virkelig tæt på bare at sige ” det kan jeg ikke klare”. Men jeg kom frem til, at nu havde vi været gennem så meget, at et sidste forsøg måske kunne hjælpe, husker hun.

Laura Lildholdt var en af syv deltagere på projektet 'Lær at tackle din angst og depression'.

Kurset er inspireret af pilotprojekter i Norddjurs og Frederiksberg Kommune og har før været tilbudt til voksne, men et stigende behov har gjort, at det nu er blevet testet på unge.

- Det er superrart at have en instruktør, som har haft det ligesom en selv, siger Laura Lildholdt.

Og det er netop en af de ting, som gør kurset specielt. Det er nemlig ikke fagpersoner eller psykologer, som taler med de unge til kurset, men derimod instruktører mellem 20-35 år, som selv har kæmpet med angst eller depression.

Sammen med instruktørerne har Laura Lildholdt blandt andet udviklet en handleplan med overkommelige mål.

- Min handleplan går for eksempel ud på at spise mere grønt og gå flere ture. Det er små ting, men det er har hjulpet rigtig meget.

Tager tid

I dag er Laura Lildholdt tilbage i skolen på fuld tid. Noget der virkede usandsynligt før kurset.

- Det var hårdt for familien dengang. Laura kunne ikke være i skole, og hun kunne ikke være alene hjemme. Men nu går det meget bedre. Det har taget lang tid, men det kom stille og roligt at hun blev glad igen, fortæller hendes mor.

Både mor og datter er enige om, at det har gjort en stor forskel, at kurset foregik på et niveau og i et sprog de forstod. Det var ikke fagsprog, men fortællinger fra en person, der selv havde været i situationen.

- Fra kurset har jeg mødt folk, som bedre kan forstå min situation. For selvom mine venner gerne vil hjælpe, så kan de ikke helt forstår det, siger Laura Lildholdt.

Som en del af kurset skal deltagerne forsat mødes privat til middag eller cafebesøg, for den måde aldrig at være hele alene med tankerne igen.

- Jeg vil sige, at kurset har givet mig noget af mit overskud tilbage.