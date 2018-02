Sjælden ørn er landet ved Aabenraa

En kejserørn med et vingefang på to meter er set på sydsiden af Aabenraa Fjord.

En af de mest sjældne ørne i Europa er i disse dage årsagen til, at ornitologer er trukket til Varnæs Tykke Skov på sydsiden af Aabenraa Fjord. En kejserørn er på vinterbesøg på de kanter, det er så vidt vides kun anden gang, at den sjældne art besøger Danmark på denne tid af året.

En kejserørn har slået sig ned ved Aabenraa Fjord. Foto: Bjarne Nielsen

- Det er ret sandsynligt, at den vil blive i Danmark en tid, hvis den da ikke bliver forstyrret væk af alt for nærgående fotografer”, siger ornitolog og fuglebogsforfatter Klaus Malling Olsen til Naturskriveren.dk.

Torsdag tiltrak ørnen ca. et halvt hundrede interesserede ornitologer, mens det fredag er et mere begrænset antal.

Kejserørnen har et imponerende vingefang på to meter. Den er gennem tiderne set ca. 30 gange i Danmark, men det er første gang siden år 2000 i Store Vildmose I Vendsyssel, at den observeres. Den er oftest set i Skagen og på Stevns i maj-juni og august-september.

Ved Varnæs er det den lokale ornitolog Bjarne Nielsen der har været heldig at få kejserørnen i sin fotolinse.