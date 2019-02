Sjælden plante genfundet på hede

Cypres Ulvefod er ikke set på stedet i fire årtier. Nu er den der igen.

Vi skal helt tilbage til 1980’erne, siden hedeplanten Cypres Ulvefod sidst blev registreret på hederne i Sønderjylland. Måske har den været der hele tiden, men nu er den opdaget igen. Ved Gels Å på Åskov Hede, et smukt areal sydøst for Ribe, som bilisterne kører igennem på landevejen mod Gram.

- Det var helt tilfældigt, at vi fandt den herude, siger skovfoged Jens Hjerrild Hansen.

- Det er jo fantastisk, at den stadig er her. Det er med til at gøre områdets biodiversitet endnu større, siger han.

Cypres Ulvefod er på listen over arter, som er i fare for helt at forsvinde, fordi er så sjælden i Danmark.

Den findes kun på en håndfuld steder i Midt- og Vestjylland, men den er også blevet genfundet et enkelt sted i Gribskov på Sjælland og nu altså også på Åskov Hede.

Nu er Naturstyrelsen i gang med et forsøg omkring planten. Det skal afdække, hvilken naturforvaltning der er bedst for den, så den kan sprede sig yderligere.

- På den måde kan vi være med til at sikre den sjældne plante ved forhåbentligt at øge bestanden i området, siger skovfoged Jens Hjerrild Hansen.

Hør et klip med ham her: