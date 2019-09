Sjaskvåd september - især i Sydjylland

September måned sluttede særdeles regnfuld. Nogle steder faldt der en halv måneds regn i løbet søndagen.

De foregående dage har det været en våd oplevelse at bevæge sig udenfor i Syd- og Sønderjylland.

Faktisk ender dette års september måned med at blive den vådeste i 18 år.

Ifølge DMI skal vi tilbage til 2001 for at finde en september med mere nedbør end i år. Her faldt der samlet 137 millimeter regn.

Især den sydvestlige del af Danmark, omkring Tønder, Esbjerg og Ribe har været en våd omgang. Her er der, ifølge kortet fra DMI, flere steder faldet over 200 millimeter regn i september.

- At det lige bliver en rigtig våd september i år er en tilfældighed, siger Mikael Scharling fra DMI.

Men ifølge klimatologen passer det meget godt med tendensen til, at der falder mere og mere nedbør i vinterhalvåret.

Rekorden for den mest våde september er fra 1994. Her faldt der 162 millimeter regn.