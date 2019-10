Skoleeleven Alexander følger efter de kongelige

Det er 25 år siden, at Jelling kom på UNESCO's Verdensarvsliste. Nu bliver skoleelever uddannet som verdensarvsambassadører.

Det er ikke hver dag, at nogen får lov til at røre Jellingestenen.

Den seneste, der lagde hånd på Danmarks dåbsattest, var Prins Joachim.

Men i dag fik skoleeleven Alexander Kristiansen fra Skibets Skole lov til at komme ind i glasburet og lægge sin hånd på den kæmpe sten – endda to gange.

I år har Jelling været på UNESCO’s Verdensarvliste i 25 år, og det blev i dag fejret ved at give en flok skoleelever fra Vejle en helt særlig oplevelse.

Da de besøgte Kongernes Jelling, blev der nemlig trukket lod om at få lov til at kravle ind i glasmontren, og hele meningen er at vække børnenes interesse for Jellings historie.

- Det kan godt være svært at få ind i børns hoveder, at det her er et helt særligt sted, men vi vil så enormt gerne gøre noget for børn og historie, siger Morten TeilmannJørgensen, der er museumschef ved Kongernes Jelling.

Alle skoleeleverne fik i dag en miniudgave af Jellingestenen med hjem. Foto: Christian Kallenbach, TV SYD

Børn får museumschef til at græde

Derfor er årets jubilæum den helt rette anledning til at uddanne folkeskoleelever fra Vejle Kommune til verdensarvsambassadører, og det bliver de med en tre timers tur i Kongernes Jelling.

Turene slutter alle sammen som den i dag med en lodtrækning om at komme ind til den store Jellingesten.

- Det er en meget stor ære at få lov til at komme ind i montren og helt tæt på Jellingestenen, og man kan tydeligt se på børnene, at de er begejstret, og de forstår, hvor stort det her er, siger Morten TeilmannJørgensen.

Børnenes begejstring er faktisk så stor, at museumschefen allerede nu kan sige, at han ikke kan undgå at føle sig rørt, når han lægger sit hoved på puden i aften.

- At se børnenes glæde, det er jo næsten til at græde over, siger han.

Skoleelever fra Vejle Kommune bliver uddannet verdensarvsambassadører. Foto: Christian Kallenbach, TV SYD