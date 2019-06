Skypumpe flyttede Jørgens bil

En skypumpe væltede fredag to biler i Aabenraa og skubbede flere biler rundt. Jørgen Egertsens bil mærkede naturens kræfter.

Jørgen Egertsen fra Sønderborg fik sig lidt af en overraskelse, da han fredag skulle hente sin bil ved sygehuset i Aabenraa. Da han kom ud til parkeringspladsen, så han, at flere biler var væltet.

- Jeg fik at vide af en af de ansatte på sygehuset, at der var to biler, der var væltet på grund af stormvejret. De biler bliver aldrig til biler mere. Det er ikke sjovt, siger Jørgen Egertsen til TV SYD.

Så galt var det heldigvis ikke gået med hans egen bil, men den havde fået naturens kræfter at mærke. Jørgen Egertsen havde parkeret sin bil helt lige i en parkeringsbås, men da han kom ud til bilen, holdt den skråt i båsen.

To biler væltet om på taget

Syd- og Sønderjyllands Politi oplyste fredag aften, at der var set to skypumper i området ved Aabenraa. Den ene væltede to biler om på taget, og flere biler var blevet skubbet rundt. Det var derfor, at Jørgen Egertsens bil ikke holdt, som han havde parkeret den.

- Jeg har aldrig hørt om det før, og jeg vidste ikke, at den kan flytte biler, siger Jørgen Egertsen.

En skympumpe væltede to biler ved sygehuset i Aabenraa. Foto: Jørgen Egertsen

Danmarks svar på tornadoer

TV 2s vejrvært Peter Tanev fortæller til TV 2, at det er sjældent, at vi ser så voldsomme skypumper i Danmark. Normalt opstår skypumper i slutningen af sommeren og om efteråret, og Peter Tanev beskriver fænomenet som ”Danmarks svar på tornadoer”.

- Tornadoer, som vi for eksempel ser dem i USA, opstår når store mængder varme og kulde mødes i luften ved tordenbyger. I Danmark er det lidt anderledes. Her får vi i stedet skypumper, som er en langt mindre form for tornado, der opstår ved bygeskyer, siger Peter Tanev til TV 2.

Han understreger, at kraftige skypumper, som dem i Aabenraa, er meget sjældne.