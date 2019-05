Sønderborg cykler fem gange rundt om jorden

Helge Larsen drømmer om at Sønderborg bliver Syddanmarks mest cyklende kommune, men der er et stykke vej endnu.

- Førhen startede jeg bilen og kørte på arbejde. Jeg har to og en halv kilometer. Det var jo fuldstændig skørt, siger Mikkel Nissen Christensen. Han er 22 år og elektrofagtekniker hos Lodam i Sønderborg.

I dag tager han cyklen.

For virksomheden har 26 tilmeldte medarbejdere, der i maj måned deltager i den nationale cykelkampagne ”Vi cykler til arbejde”. Og Mikkel Christensen er én af dem.

I alt deltager 1.196 borgere fra Sønderborg Kommune i cykelkampagnen. Det er ca. 200 mere end sidste år.

Vil slå Odense på målstregen

- Vores mål er, at folk ikke bare deltager i denne kampagne, men at vi inden 2028 bliver regionens mest cyklende kommune, siger Helge Larsen. Han er formand for Sundhedsudvalget i Sønderborg Kommune, 65 år og den stolte ejer af en racerrød cykel med matchende hjelm.

Sidste år cyklede borgerne i kommunen næsten fem gange rundt om jorden da samme cykelkampagne kørte. I år regner kommunen med, at de når alle fem gange rundt.

Alligevel er der langt til at blive regionens nummer et. For Odense har et kæmpe forspring, når det kommer til procentdelen af daglige cyklister.

- Jeg er helt sikker på, at det er en realistisk plan. Vi kæmper hårdt, og jeg synes allerede, vi er nået langt, siger Helge Larsen.

Kommunen følger en cykelhandlingsplan, der blandt andet har givet flere cykelstier, at man gratis kan få cyklen med bussen og et cykelforum for cykelentusiaster, der har en direkte linje til kommunekontoret.

Cyklistforbundet kritiserer børnenes buskort

Men spørger man direktøren for Cyklistforbundet, Klaus Bondam, så begår kommunen stadig fodfejl.

- Man har i kommunen indført gratis buskort til alle børn. Det er ikke så smart. Det er jo netop i barndommen, at cykelvanerne skabes, og så dur det ikke, at de hele tiden hopper på bussen, siger han.

Til gengæld roser han kommunen for, at have udbygget cykelnettet og for at have store ambitioner.

- Men der skal et kraftigt fokus til for at slå Odense. De står simpelthen sindssygt stærkt på skole- og børnehaveområdet. Det er noget, de har opbygget over flere år, forklarer direktøren for Cyklistforbundet.