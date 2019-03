Sønderjysk kvinde er årets portrætfotograf

Jane Rahbek Olsen er fra Højer og hun blev meget overrasket over prisen som Årets Portrætfotograf 2018.

Jane Rahbek Olsen har ikke indrettet sig i et fancy fotostudie i en af landets metropoler.

Hun bor i en gammel marskgård - her ligger hendes fotobutik IN-FOTO som den har gjort i to generationer og 47 år.

- Det her er det største der er sket i min fotokarriere, det er jeg mega beæret og stolt over, at Jane ude fra Højer, hvor mange er overraskede over at der er en fotoforretning, at jeg kan løbe med sejren.

Det er første gang at prisen bliver uddelt ved billedkonkurrencen. Colour Art Photo er et frivilligt samarbejde mellem professionelle portrætfotografer i Danmark.

Ud over førstepladsen fik hun også to sølvmedaljer og en bronzemedalje med hjem til Højer.

Vinderbilledet som sikrede Jane Rahbek Olsen en førsteplads. Foto: Jane Rahbek Olsen

Hun arbejder meget med børn, og det var også portrætter af børn, der gav hende sejren.

- Jeg er nok en beskeden type, så det er ikke sådan jeg sagde, at den sejr tager jeg. Jeg var megaoverrasket, at det lykkedes for mig.

I lokalet bagved studiet bruger Jane mange timer.

- Mit hoved er egentlig altid lidt på arbejde, for jeg finder nye vinkler, nye steder eller bygninger. Jeg elsker linjer, så mit hoved har ikke så tit fri.

Det er ikke kun Janes arbejde, der pryder væggene i kontoret. Hendes mor havde nemlig Højers foto-forretning i 38 år, før Jane overtog.

- Det er da noget særligt. Det er da heller ikke noget, der sker hver dag i Højer, at der er to generationer, der har den samme forretning.

Højer er fuld af inspiration

Det har ikke altid været planen, at Jane skulle overtage - inden Jane overtog fotostudiet i Højer befandt hun sig i London, hvor hun assisterede modefotografer. Men noget, fik hende hjem.

- Da jeg var i London, synes jeg, at det hele gik op i storby, og jeg ville egentlig gerne tilbage, hvor man kan puste ud og tage en løbetur og højest møde et får eller en ko.

At være fotograf i Højer er ikke uden udfordringer.

- Det er ikke noget, man kommer sovende til. Jeg prøver hele tiden at forny mig. Hver gang, at der er nogle kurser eller konkurrencer, så deltager jeg. For mig kan en gåtur ved Vadehavet være en ligeså stor inspiration, som at tage en tur til Hamborg.

Den fornemme pris håber Jane Rahbek Olsen vil få endnu flere til at svinge mod Jyllands sydvestlige hjørne.

- Jeg håber der er flere, der får øjnene op for, at der eksisterer en fotograf i Højer.