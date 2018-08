Stævne for 1000 børn skal hverve frivillige forældre

Fredericia KFUM's boldklub har svært ved at skaffe frivillige. Et stævne i weekenden for 1000 børn skal hverve nye forældrekræfter til klubben.

1000 børn i fodboldstøvler tramper her i weekenden rundt ved KFUMs boldklub i Fredericia. Med sig har de endnu flere søskende, forældre og bedsteforældre, der står på sidelinjen og hepper og trøster, når nogen brænder et mål eller mister bolden til nogen, der er større og dygtigere. Eller tager deres tørn som hjælpere på pladsen.

Det er ikke KFUMs Boldklubs bestyrelse, der har samlet de mange fodboldbørn til stævne. Nej, det har børnenes forældre selv stået for.

- Idéen var at lave en oplevelse for vores børn hele weekenden. Men også at samle de voksne på en lidt anden måde end klubben normalt gør, hvor det kun er ildsjælene. Vi ville gerne have alle forældre med, fortæller David Mogensen, der har været med til at stable weekendes fodboldstævne på benene.

- Hvis tyve mand giver en time hver, så er der ikke to mand, der skal give 10 timer. David Mogensen, Frivillig, Fredericia KFUM's Boldklub

Svært at finde frivillige kræfter

Det er et generelt problem, at sportsforeninger har svært ved at finde frivillige nok. Det problem har det normalt også i Fredericia KFUM's Boldklub. Og det kan David Mogensen godt forstå.

- Vi kender det jo selv. Vi har en travl hverdag, og så kommer der en og spørger, kan du hjælpe - igen. Og man har egentlig ikke tid. Men vi vil gerne vise, at der kommer også noget igen, når man hjælper, siger David Mogensen til TV SYD.

Klubben i Fredericia har forsøgt at gribe rekrutteringen af flere forældrekræfter lidt anderledes an end tidligere.

Weekendens store stævne består af børn fra omkring 100 forskellige fodboldhold i Fredericia og omegn. Og da stævnet skulle planlægges delte David Mogensen og de andre initiativtagere simpelthen arbejdsopgaver ud til de deltagende hold

- Det er os forældre, der har været ude og uddele opgaverne. Det er ikke klubbens ledelse, og det har egentlig virket, siger David Mogensen og fortsætter. - Alle forældre er i sving. Og så får de også en belønning til deres årgang, som de kan lave oplevelser for. Så kan de se, at noget af overskuddet fra stævnet også kommer ud til deres årgang, så de kan få nogle oplevelser til deres børn, forklarer David Mogensen.

Hvis alle giver lidt

David Mogensen lægger selv rigtig mange timer i at arrangere weekendens stævne, men han forventer ikke at andre forældre arbejder ligeså hårdt.

- Det er ok at melde fra, men hvis alle bare vil give lidt. Altså hvis tyve mand giver en time hver, så er der ikke to mand, der skal give 10 timer hver, siger han.

Jonas Pørtner var tidligere en af de forældre, der bare satte sin søn af ved klubben, men da nogle af de andre forældre involverede sig i at arrangere stævner, valgte han også at kaste kræfterne i, og det har han ikke fortrudt.

- Det der med at se, at børnene har et fedt sammenhold og hygger med fodbold, det går lige i hjertet. Det er fedt at se, siger Jonas Pørtner til TV SYD.