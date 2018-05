Staten byder velkommen i det grønne

Søndag er der lejrbål, skovpandekager og guidede hestevognsture i de statsejede skove

- De fleste træer lever meget længere, end vi mennesker gør. Ofte flere hundrede og nogle gange flere tusinde år. Vores skove er altså fulde af historiske vingesus og spændende minder om menneskets og naturens fortid.

Vores skove er fulde af historiske vingesus og spændende minder Dansk Skovforening i optakt til "Skovens dag"

Sådan skriver Dansk Skovforening i indbydelsen til ”Skovens dag” søndag den 6. maj, hvor der er arrangementer i en række statsskove. Det er meget forskelligt fra skov til skov, hvad der er på programmet.

Du kan for eksempel bage skovpandekager med friske urter eller tage en guidet hestevognstur ved Egetofte Naturskole i Sønderborg. Eller cykle på en guidet cykeltur i Kelstrup Plantage ved Kruså. Her og i andre skove kan du tage vandrestøvlerne på, klatre op i et træ eller sætte sig ved et knitrende bål.

Her kan du komme til "Skovens dag" i TV SYD's område Houens Odde 18, 6000 Kolding. 10:00 - 14:30.

Kolding Jagtforening, Eliassensvej 116, 6000 Kolding. 10:00 - 14:00.

Gottes Grue, Dyrhøj 53-55, 6300 Gråsten. 13:00 - 16:00.

Skelde Kobbelskov, Skeldekobbel 43, 6310 Broager. 11:00 - 16:00.

Sønderskoven, Egetoftevej 4, 6400 Sønderborg. 11:00 - 15:00.

Staushede Plantage, Staushedevejen 16, 6621 Gesten. 10:00 - 12:00.

Fromsseier Plantage, Fromssejervej 1, 6623 Vorbasse. 10:00 - 12:00.

Klelund Dyrehave, Agerbækvej 4, 6682 Hovborg. 10:00 - 14:00.

Søndre Plantage, Roustvej 111, 6800 Varde. 10:00 - 15:00.

Gulddalslund, Frifeltvej 12, 6823 Ansager. 13:00 - 16:00.

Ølgod Byskov, Skolegade, 6870 Ølgod. 10:00 - 16:30.

Tarm Kommuneplantage, Østermarksvej, 6880 Tarm. 10:00 - 14:00.

Troldhede. Kulsøen 100 års jubilæum, Troldhede, 6920 Nr. Viumvej. 12:00 - 16:00.

Trelde Næs Skov, Trelde Næsvej 315, 7000 Fredericia. 11:00 - 15:00.

Haraldskær Skov, Skibetvej 139, 7100 Vejle. 14:00 - 16:00.

Sønderskoven, Søndermarksvej 119, 7100 Vejle. 10:00 - 12:00

Stensballegård, Bygaden 70, 8700 Horsens. 13:00 - 16:00.

Hansted Skov, Skovvej 44, 8700 Horsens. 13:00 - 15:00.

Du kan finde hele listen over arrangementer og læse mere på hjemmesiden for "Skovens dag".