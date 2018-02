Steen sørger for varm kakao og skarpe skøjter

Når vinterferiegæster besøger skøjtebanen på Rådhustorvet i Horsens, står Steen Løvbjerg Jensen altid klar i salgsboden. Han er en af de fem borgere med et handicap, der står for den daglige drift af banen.

Varm kakao og skøjter er en populær kombination, og i Horsens giver det masser af arbejde til 42-årige Steen Løvbjerg Jensen.

- Jeg hjælper kunder med at få varme og kolde drikke, og hvis de skal have noget slik, så ordner jeg også det, siger han.

Det betyder, at jeg har noget at stå op til hver eneste dag. Steen Løvbjerg Jensen

De seneste fem år har han arbejdet ved byens skøjtebane, i det der hedder et dagtilbud for borgere med et fysisk eller et psykisk handicap. Her hjælper han til i 20 timer om ugen.

- Det betyder, at jeg har noget at stå op til hver eneste dag. Man får nogle nye venner, og hvad man nu har brug for for at få en hverdag til at fungere, siger Steen Løvbjerg Jensen.

I sommerhalvåret arbejder han på et af de andre tilbud i beskæftigelsesprojektet ASV – Arbejde og Specialundervisning til voksne og unge i Horsens Kommune. Projektet driver blandt andet en campingplads, en økologisk bondegård og en pølsebod.

Men frem til slutningen af februar sørger Steen for kakao, slik og skøjter i centrum af Horsens. Et arbejde, som også varmer ham.

- Det bedste ved at være her er, at de her mennesker godt kan lide én, siger Steen Løvbjerg Jensen.

Skøjtebanen lukker 25. februar.