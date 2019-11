Stemmerne er talt op: Børkop Vandmølle er Danmarks smukkeste vandmølle

Med 19 procent af stemmerne er det nu endeligt: Børkop Vandmølle er Danmarks smukkeste vandmølle.

- Det er jeg utrolig glad for, og jeg vil gerne sige tusinde tak til alle de borgere, der har stemt. Det er en rigtig stor ære for Foreningen Børkop Vandmølles Venner, siger Jørgen Jensen, koordinator for Børkop Vandmølle.

De seneste to uger har man kunne stemme på sin favoritvandmølle i en konkurrence, som har været arrangeret af organisationen Historiske Huse. I alt 17 vandmøller fra hele landet var med i konkurrencen, og udover Børkop Mølle var én anden mølle fra Syd- og Sønderjylland nomineret, nemlig Vibæk Mølle på Sydals. Over 10.000 har stemt i konkurrencen.

Også mølleren Elmann Larsen var godt tilfreds med kåringen af Børkop Mølle – også fordi han er en mand, der holder sit ord.

- Jeg synes, det er meget stort, at vi vandt. Jeg var jo så fræk at sige i TV, at vi selvfølgelig ville vi vinde, og jeg ville have været ked af at være en løgnhals, så jeg er meget glad i dag, siger Elmann Larsen til TV SYD.

Børkop Mølle er fra 1830, men der har været mølle på stedet lang tid før. Den gamle mølle er blevet brugt til at male mel, og den dag i dag produceres der stadig 13 produkter udelukkende med vandkraft. I dag er møllen ejet af Munkebjerg Hotel, som driver restaurant i de gamle bygninger.

Læs også To historiske møller nomineret til fornem pris

Hvorfor Danmarks Smukkeste Vandmølle

I Danmark er der kun omkring 30 fungerende vandmøller tilbage, og for at sætte fokus på de sidste møller har organisationen Historiske Huse nomineret de 17 smukkeste i konkurrencen.

- Konkurrencen skal vise danskerne de fantastiske mølleanlæg og samtidig sætte fokus på behovet for, at kommunerne passer på dem og sikrer den vandtilførsel, som er nødvendig for vandmøllernes bevaring. De meget få velfungerende vandmøller, vi har tilbage, er levende kulturarv, som fortæller et vigtigt stykke danmarkshistorie. De kan ikke genskabes, hvis først de tørrer ud og går til grunde, siger Birthe Iuel, præsident for Historiske Huse i en pressemeddelelse.

De 17 møller er udvalgt af et ekspertpanel ud fra kriterierne bevaringsstatus, originalitet og naturskønhed.