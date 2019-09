Stephanie Lose afviser at være kandidat til næstformandspost

Efter flere har spekuleret i Stephanie Lose som Venstres nye næstformand, afviser hun nu at stille op til posten.

Stephanie Lose skriver på sin Facebookside søndag eftermiddag, at hun ikke vil stille op til posten som næstformand i Venstre.

- Jeg kan se af min indbakke, min telefon og en lang række nyhedssites, at der bliver spekuleret massivt i, om jeg vil stille op som næstformand for Venstre, skriver hun og fortsætter:

- Det er imidlertid ikke en post, jeg stiller op til. Jeg har hænderne fulde i Region Syddanmark og Danske Regioner og brænder for mit arbejde i og for regionerne. Hvis der også skal være tid til min familie, ikke mindst Mie og Sofie på 10 år og 7 år, så er der ikke nok timer i døgnet lige nu.

I opslaget skriver hun også, at hun håber, at den nuværende politiske ordfører Jakob Elleman-Jensen vil stille op til formandsposten.

Kommentatorer og borgmestre pegede på Lose

Politiske kommentatorer har ellers nævnt, at hun lignede den nye næstformand. Så sent som i går udtalte TV SYDs politiske kommentator Kim Dahl Nielsen, at Stephanie Lose var interesseret i næstformandsposten.

- Alt tyder på Ellemann som ny formand, og hvis hun selv nikker ja, så tror jeg på Stephanie Lose som ny næstformand som Venstre. Jeg ved, hun er i spil, og hvad jeg hører på vandrørene, er, at hun er klar til posten.

Læs også Løkke trækker sig: Lose ligner ny næstformand

Flere Venstreborgmestre i Syd- og Sønderjyllands mente også, at hun var en god kandidat. De nævnte blandt andet, at en næstformand med en regional eller kommunal tilknytning kunne være godt for partiet, og det har regionrådsformanden Stephanie Lose.

- Stephanie Lose er et rigtig godt bud som en ny næstformand, hvis der er opbakning til at ændre vedtægterne, så vi kunne have to næstformænd, siger Jesper Frost Rasmussen (V), borgmester i Esbjerg Kommune.

- Det kunne være hensigtsmæssigt med en person, der er forankret i Forenings-Danmark, og her kunne Lose være et emne, siger Thomas Andresen (V), borgmester i Aabenraa Kommune.

Læs også Venstreborgmestre: Ny næstformand skal tættere på kommunerne

Det ligger Stephanie Lose også vægt på i sit Facebookopslag. Her skriver hun, at hendes fornemmelse er, at mange har ønsket hende til næstformandsposten, for at hun kunne skabe en tættere sammenhæng mellem Venstres bagland og Christiansborg.

- Det vil jeg gerne være med til at skabe - næstformandspost eller ej - og hvis en ny ledelse af Venstre på nogen måde kan bruge mig til det, så stiller jeg mig meget gerne til rådighed med alle mine tanker og ideer om det, skriver hun.