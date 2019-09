Stof til eftertanke: Din gamle skjorte kan blive til et gratis indkøbsnet

Elever fra FGU Trekanten forsøger i denne uge at sætte fokus på danskernes forbrug af plastikposer.

Du kender det garanteret alt for godt. Varerne, du lige har købt i supermarkedet, skal slæbes ud i bilen eller fragtes hjem på cykel. Men hvor skal du gøre af dem? Du kan ikke bære dem alle sammen på en gang, så du er nødt til at købe en pose. En plastikpose.

I alt bruger danskerne mere end 400 millioner plastikposer om året. Det viser tal fra brancheorganisationen Plastindustrien. Det ønsker designelever fra Den Forberedende Grunduddannelse i Fredericia at gøre noget ved. Derfor kan man komme med sit gamle tøj, såsom t-shirts, bukser og skjorter, gulvtæpper eller et helt tredjestofmateriale og få det syet om – helt gratis, til en stofpose, du i stedet kan bruge til dine indkøb.

Jeg får god og renere samvittighed, fordi jeg måske er med til at sørge for mindre plastik i naturen. Nikolaj Kirk Jochumsen, elev, FGU Trekanten

En af de elever, der er med til at sy stofposerne, er Nikolaj Kirk Jochumsen. Han går på designlinjen på skolen i Fredericia.

- Vi gør opmærksom på plastikspild og opfordrer til, at vi skal bruge mindre plastik. Jeg får god og renere samvittighed, fordi jeg måske er med til at sørge for mindre plastik i naturen, siger den 19-årige elev til TV SYD.

Projektet er et samarbejde med Det Grønne Rum, - lokaler, hvor Fredericia Kommune arrangerer events, udstillinger eller som i det her tilfælde sy-stue for at sætte fokus på en grøn og bæredygtig udvikling.

Den Forberedende Grunduddannelse FGU Trekanten, der tidligere er kendt som produktionsskolen, startede 1. august 2019 og har en målsætning om at tilbyde et samlet uddannelsestilbud efter grundskolen, der sigter på at gøre ikke-uddannelsesparate unge i alderen 15 til 25 år, klar til en erhvervsuddannelse, gymnasial uddannelse, eller anden beskæftigelse. FGU Trekanten dækker over et samarbejde imellem Vejle, Grindsted, Fredericia og Middelfart, men udbydes i hele landet. Kilde: FGU Trekanten Se mere

Lærer: Ikke bare en skoleopgave

Eleverne fra FGU Trekanten i Fredericia, og går alle på designlinjen. Faglæreren Dorte Mikkelsen fortæller, at projektet er mere end bare en skoleopgave.

- Det skal give stof til eftertanke – over eget forbrug, og hvad vi gør i hverdagen. Derudover lærer eleverne at arbejde i uvante omgivelser, får kundekontakt og så forsøger de sig men en opgave, der ikke bare er teoretisk, siger hun.

De studerende har allerede lavet stofstykker om til bæreposer, så hvis man ikke lige har noget liggende kan man købe en for en 20’er. Men de er ikke rykket ned i lokalerne for at samle penge. Tværtimod.

- Vi håber, at vi får lavet lidt larm i gade og får gjort opmærksom på, at vi skal passe på vores miljø – og på os her på FGU, siger faglæreren.

Både hun og eleverne håber, at flere har lyst til at kigge forbi.

- Jeg håber, at der kommer mange. Folk kan komme ind med alt, og så må vi prøve at gøre det bedste, vi kan med stoffet, siger Nikolaj Krik Jochumsen.