Stor beredskabsøvelse på Aabenraa Havn

Det er Interregprojektet Beredskab uden Grænser 2.0 og Brand & Redning Sønderjylland, der stod for øvelsen, som det har taget to måneder at foreberede.

- Vi er vant til at samarbejde over grænsen her mellem Danmark og Tyskland, men nu prøver vi at brede det endnu mere ud og få flere med, fortæller Kenneth Achner, beredskabsinspektør, Brand og Redning Sønderjylland.

Og bredt ud blev der. Syd- og Sønderjyllands Politi var med. Og Region Syddanmark, flere frivillige brandværn fra det sønderjyske, Beredskabstyrelsen Sydjylland, Brand og Redning Flyvestation Skrydstrup (og ja, de havde deres store, gule slukningsmonster med), flere frivillige tyske brandværn fra Slesvig og Technische Hilfswerk fra Flensborg.

Hvad er interreg Interreg er et EU-program, der støtter regionalt samarbejde på tværs af grænser i Europa.

Selvom øvelsens mål var at bekæmpe en brand i et olielager, var der ingen åben ild og heller ingen skrigende figuranter med voldsomme maskaresår. Øvelsen var mere logistisk.

- Det vigtigste er, at vi får tjekket vores alarmprocedurer. Så får vi også tjekket vores materiel, og vi lærer hinanden at kende, hvis det engang kommer til en rigtig situation, fortæller Kenneth Achner fra Brand og Redning Sønderjylland.