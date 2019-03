Annika er landet i Smedager

Den første stork er landet i reden i Smedager. Ni dage tidligere end sidste år.

Så er det igen storketid i Smedager. Den første stork er landet i reden, som det kan ses på TV SYDs live-signal fra reden.

Ifølge en læser landede storken klokken 12.24, og det er ifølge Jess Frederiksen, storkene.dk., Annika, der er landet i reden - ni dage tidligere end sidste år, hvor hun landede i reden den 9. april. Tommy satte sine røde ben i samme rede tre dage senere den 12. april.

- Der er ingen tvivl om, det er Annika. Det kan jeg se, på den måde hun gør reden klar på, siger Jess Frederiksen til TV SYD.

Annika opførte sig da også straks hjemmevant, da hun ankom. Hun landede på gårdspladsen for at gøre gårdejer Benny Appel opmærksom på sin hjemkomst til Smedager.

- Hun får altid fisk af Benny, når hun ankommer, så han ringede straks til mig for at gøre mig opmærksom på nyheden, og så gik han igang med at tø fisk op, siger Jess Frederiksen.

Nu er der så kun at håbe, at Tommy er på vej, så der kan komme unger i reden igen i år.