Storkene vender snart deres næb mod Smedager

Nu er det snart ved at være den tid på året, hvor storkene basker deres vinger mod Smedager.

Selvom det kan være svært at tro. Så er det forår. Kalenderen siger marts måned, og det betyder én ting.

Snart lander storkene igen i Smedager.

- Sidste år kom storken vist den 2. april, så man kan forvente, at den kommer om nogle uger. Men det kan også være, at den kommer før, siger Hans Skov fra Dansk Ornitologisk Forening.

Skulle det ske, at storkene basker deres vinger mod Smedager før den 2. april, gør det heller ikke noget.

For storkenes hjem er klar til deres ankomst. I dag blev storkereden i Smedager nemlig renoveret med flettede grene og frisk halm. Ni meter oppe i luften ligger den, og nu er den klar til storkene og deres unger.

Storken er allerede ankommet

Allerede den 24. februar kunne vi på TV SYD fortælle, at storken var kommet til Danmark. Den første stork landede i Bedsted nær Tønder.

Og allerede i slutningen af januar ankom de første storke til Slesvig-Holsten, og for en uges tid opholdt der sig mellem 30-40 storke lige syd for grænsen.

Men det var ikke ufarligt for storken at komme til Danmark så tidligt på sæsonen. For kulden forhindrede storken i at finde den nødvendige føde, oplyste Jess Fredriksen, der er formand hos Storkene.dk.

Anderledes ser det forhåbentligt ud om nogle uger, når storkene vender deres næb mod Smedager til en tryg rede med en masse frisk halm.

