Storkeunger går uvis fremtid i møde

Storkeungerne Anna og Lotte har indledt en farefuld rejse mod syd, men ungerne har de bedste betingelser for at klare sig, mener storkeekspert.

I regn og slud må storkene ud – og ud kom de. Tirsdag eftermiddag forlod storkeungerne Anna og Lotte reden i Smedager for at indlede deres rejse sydpå mod mildere himmelstrøg.

Oddsene imod sig

Turen mod syd er dog ikke uden farer. Ifølge storkeekspert Mogens Lange Petersen, Vorbasse, mangler ungerne den samme rutine som forældrene, og det kan få vitale konsekvenser for de to storkeunger – for ruten er fyldt med elektriske ledninger, vindmøller og dårligt vejr.

- Chancen for at ungerne vender tilbage er ikke kæmpestor. Omkring halvdelen af ungerne fra samtlige reder i Danmark og Nordtyskland dør på deres første træk sydover, siger han.

Anna og Lotte er de første unger i reden i Smedager, der er fløjet afsted sydpå før sine forældre, og noget tyder på, at storkeungerne har de bedste betingelser for at kunne klare turen.

- Der er tale om to stærke piger. De har flyvetrænet enormt meget og har haft lang tid til at lære forskellige teknikker, som de tidligere unger i reden ikke har haft.

Kan vende tilbage

Om vi nogensinde ser Anna og Lotte igen er uvist. Siden 2012, hvor der første gang var unger i reden, har man aldrig fået livstegn fra storkeunger, der er fløjet fra reden. Men ifølge Mogens Lange Petersen er det første sted ungerne vil vende tilbage til, når de bliver kønsmodne om fire år, er reden i Smedager.

- Storkene kan godt vende tilbage, hvis de overlever – og det håber vi på - og alle unger har lysten til at komme tilbage, hvor de kom fra, afslutter han.