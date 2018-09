Strikkefestival giver lang ventetid på færgen fra Fanø

Strikkefestivalen på Fanø slukker og lukker søndag eftermiddag for i år. Det giver pres på færgen fra Fanø.

En ved starten fredag stormomsust strikkefestival synger søndag eftermiddag på sidste vers - og det betyder, at flere tusinde gæster skal hjem fra Fanø.

Her ved 13.30-tiden melder Fanø Færgens trafikinformation om to og en halv times ventetid for biler, der skal fra øen.

Søndag er sidste dag af den fire dage lange strikkefestival, hvor op mod 10.000 gæster har gæstet øen for at deltage i workshops, strikke og se på strikkegarner.

