Sundhedshuse gavner ikke automatisk patienterne

Pulje fra Sundhedsministeriet sender millioner til læge- og sundhedshuse. Danske Patienter vender tommelen opad, men ekspert er meget skeptisk

Læge- og sundhedshuse giver patienterne kortere vej til behandling. Sådan lyder argumentet fra sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V), når Sundhedsministeriet giver 200 millioner kroner til nye læge- og sundhedshuse. Pengene lander blandt andet i Fredericia, Tønder, Aabenraa og Christiansfeld.

Men sundhedsøkonom Kjeld Møller Pedersen fra Syddansk Universitet jubler ikke over planerne.

Mange af tilbuddene findes jo i forvejen, men bliver bare centraliseret Kjeld Møller Pedersen, sundhedsøkonom

- Jeg er lidt skeptisk. Regeringen siger, at man får behandlingstilbud tættere på borgerne, men det gør man jo ikke nødvendigvis. Mange af tilbuddene findes jo i forvejen, men bliver bare centraliseret. For nogle borgere kan det endda betyde, at de får længere til en praktiserende læge eller en fysioterapeut, siger Kjeld Møller Pedersen.

Flytter der stære ind?

Han stiller spørgsmålstegn ved, om byggeriet af de mange nye huse er den bedste løsning. Et af argumenterne for at lave læge- og sundhedshuse er, at man gerne vil løse lægemanglen. De store huse menes at tiltrække yngre læger.

Bare fordi man sætter en stærekasse op, betyder det jo ikke altid, at der flytter en stær ind Kjeld Møller Pedersen, sundhedsøkonom

- Det er klart, at solopraksisser ude på landet ofte ikke er attraktive for unge læger. Men bare fordi man sætter en stærekasse op, betyder det jo ikke altid, at der flytter en stær ind, og sådan er der også med de nye læge- og sundhedshuse. De praktiserende læger skal jo vælge at leje sig ind i de store huse til forholdsvis høje lejer, siger Kjeld Møller Pedersen.

Positiv patientforening

Mens sundhedsøkonom er skeptisk, er man mere optimistisk hos paraplyorganisationen Danske Patienter.

Vi tror, det bliver attraktivt for læger at arbejde i et fællesskab med en høj faglighed, og hvor man kan hjælpe hinanden på tværs af faggrænser Annette Wandel, næstformand i Danske Patienter

- Vi synes, der er flere gode grunde til at oprette læge- og sundhedscentre. Her kan man blandt andet hjælpe kroniske patienter med KOL og diabetes 2 tættere på, hvor de bor. Desuden tror vi, det bliver attraktivt for læger at arbejde i et fællesskab med en høj faglighed, og hvor man kan hjælpe hinanden på tværs af faggrænser. Men det skal der være fokus på, så det ikke bare bliver et murstens-fællesskab, siger Annette Wandel, som er næstformand i Danske Patienter.

Læs også Jubel over millioner til sundhed