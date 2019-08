Husk baglygterne: Tæt tåge præger morgentrafikken

Landsdelen er indhyllet i en tæt tåge lørdag morgen. Politiet opfordrer til, at man kører efter forholdene og tænder baglygterne.

Tæt tåge og dårlig sigtbarhed. Det vil du lørdag morgen opleve mange steder i Syd- og Sønderjylland, hvis du bevæger dig ud i trafikken.

Tågen har lagt sig over landsdelen, og derfor er det vigtigt, at man holder afstand og husker at tænde bilens lygter.

- Kør efter forholdene og tænd baglygterne. Sådan lyder opfordringen til bilisterne fra vagtchefen ved Syd- og Sønderjyllands Politi.

Indtil videre melder hverken Syd- og Sønderjyllands Politi eller Sydøstjyllands Politi om uheld i forbindelse med tågen.

Solrig dag i vente

Tågen letter i løbet af formiddagen, og så er der en solrig dag i vente. Ifølge DMI bliver det en tør dag med sol og temperaturer mellem 20 og 25 grader. Enkelte steder i landsdelen kan vi få temperaturer helt op til 27 grader.