Team Esbjerg taber finale i EHF Cup

Team Esbjerg tabte her til aften den afgørende finale i EHF Cup til ungarnske Siofok.

Det endte med et nederlag på 26-21 for Team Esbjerg, som her til aften spillede finale i EHF Cup'en mod ungarske Siofok.

Kampen blev spillet på Siofoks hjemmebane, og derfor havde holdet på forhånd en smal favoritværdighed trods den første kamp i Esbjerg ellers endte uafgjort på 21-21.

Allerede i første halvleg var de danske kvinder fra Team Esbjerg bagud med en stilling på 14-10 til Siofok. Og i anden halvleg formåede de ungarnske kvinder blot at øge det forspring.