Teenagere dømt for vold og afpresning

Mandag blev to unge mænd ved Retten i Horsens fundet skyldige i alle 14 forhold, de var tiltalt for. De fik begge en ubetinget fængselsstraf.

Vold, afpresning, brugstyveri, hæleri og besiddelse af hash.

Det er blandt andet nogle af de forhold, to teenagere på 16 og 17 år var tiltalt for. Mandag blev de i Retten i Horsens fundet skyldige i de 14 forhold, de var tiltalt for.

Den 16-årige var tiltalt for 11 forhold. Han blev idømt fire måneders ubetinget fængsel og en betinget udvisning af Danmark. Den 17-årige var tiltalt for fire forhold og blev idømt 30 dages ubetinget fængsel.

Alle de forurettede var mellem 13 og 14 år på gerningstidspunkterne, og de havde efter vidneforklaringerne ikke selv givet anledning til volden, der blev begået imod dem. Tobias Engby, anklagerfuldmægtig

- Alle voldsforholdene havde det til fælles, at de var blevet begået i juni og juli 2017 i Horsens midtby tæt ved Horsens Rådhus. Alle de forurettede var mellem 13 og 14 år på gerningstidspunkterne, og de havde efter vidneforklaringerne ikke selv givet anledning til volden, der blev begået imod dem, siger Tobias Engby, anklagerfuldmægtig.

I et af forholdene havde den 16-årige afpresset en 14-årig dreng ved Horsens Rådhus. Den tiltalte havde sagt til drengen, at han skyldte 500 kroner for hash, og derfor krævede han, at den 14-årige skaffede pengene inden for fem minutter, hvorefter den 16-årige gav drengen en lussing.

- Den 16-årige blev sammen med fængselsstraffen idømt en betinget udvisning med en prøvetid på 2 år. Det betyder, at hvis han begår noget nyt strafbart inden for de to år, der kan give anledning til udvisning, kan retten udvise ham, hvis ikke det med sikkerhed er i strid med Danmarks internationale forpligtelser, siger Tobias Engby.

Begge de dømte modtog dommen på stedet.