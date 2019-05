114 har her til morgen været nede her til morgen hos Syd- og Sønderjyllands Politi. Men nu virker de igen.

Vagttelefonen 114 har været brudt sammen her til morgen hos Syd- og Sønderjyllands Politi. Teknikerne arbejder på højtryk på at løse problemet. Indtil det lykkedes, skal har borgerne skullet ringe til to mobilnumre, hvis de har brug for politiets hjælp.

- Nu hvor dagen er gået i gang, kan det være, at vi skal have nogle flere numre i brug, fortæller vagtchef Henrik

Men nu er problemet løst og I kan igen ringe 114.