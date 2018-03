Tina fra Rinkenæs har held i både kærlighed og spil

Skal man tro et gammelt ordsprog, kan det være svært at have held i både kærlighed og spil. Men sådan er det ikke for Tina Koch.

Noget af gevinsten skal bruges på sommerferien. Vi skal i sommerhus i Oksbøl, så det bliver rigtig dejligt. Tina Koch, vinder Klasselotteriet, Rinkenæs Tina har kun har spillet med i lotteriet i få måneder, men har netop vundet 21.280 kroner, og nu skal gevinsten blandt andet bruges på at forsøde tilværelsen. - Noget af gevinsten skal bruges på sommerferien. Vi skal i sommerhus i Oksbøl, så det bliver rigtig dejligt, lyder det fra den glade vinder. Der er også masser at glæde sig over for Tina Koch og ægtemanden Brian. Foruden hendes held i spil og den vundne gevinst, er der nemlig også masser af held i kærlighed. For kort tid siden blev Tina og Brian gift, og lige nu er Tina på barsel med parrets yngste datter Helene. Klasselotteriet: Klasselotteriet er Danmarks ældste lotteri stiftet i 1753 af kong Frederik 5.

Lotteriet har en årlig gevinstpulje på over 552 millioner kroner

Hver måned trækkes der over 40.000 vindere, når lotteriet afholder trækning fra den 15.-19.

Overskuddet fra Klasselotteriet udloddes til gavn for idræt, kultur og andre almennyttige formål