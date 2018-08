Tirsdagen ruller sig ud med en del sol

Men pas på: Ifølge gammel kalender er dagen i dag en af de uheldige dage.

I dag den 21. august bliver en fin, stille dag med sol og i morgentimerne med et strejf af efterårets kølige, klare luft, som minder om, at sommeren heller ikke i år ikke varer evigt, her hvor vi bor.

Da solen stod op over Vojens ni minutter over seks var der kun 6,5 graders varme. Minuttet før var den dukket op over vandkanten ved Sønderborg med en temperatur der på 11,7 graders varme, næsten dobbelt op fra morgentemperaturen i Vojens.

Tirsdagen ruller sig ud med nogen eller en del sol, dog kan der ifølge DMI komme perioder i eftermiddag med mere skyet vejr og mod aften måske lidt regn ved Vadehavet og Vestkysten. Temperaturer op til mellem 18 og 20 grader, svag til let vind.

Dagen hedder Salomons dag, og er i øvrigt en af de uheldige dage i Tycho Brahes kalender. Det er noget med, at uheld hang sammen med bestemte faser af månen. Men det er en anden historie.